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۲۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۳۶

محموله های امدادی هلال احمر فارس به مناطق زلزله زده هرمزگان ارسال شد

شیراز - خبرگزاری مهر: در پی وقوع زمین لرزه عصر دیروز بندرعباس و خسارات جانی و مالی ناشی از آن، جمعیت هلال احمر فارس محموله های امدادی خود را به این مناطق ارسال کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، بر این اساس شهرستانهای گراش، اوز، لارستان و شیراز در استان فارس مبادرت به بارگیری و ارسال 11هزار و 414 تخته پتو از محل پشتیبانی ستادی مرکز فارس به استان هرمزگان کردند.

همچنین در این محموله های امدادی دو هزار تخته موکت نیز به مناطق زلزله زده هرمزگان بارگیری و ارسال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از آنجایی که استان فارس جزء استانهای معین جنوب کشور محسوب می شود سال گذشته نیز در پی بروز توفان گونو در خلیج فارس، محموله های ضروری و امدادی جمعیت هلال احمر فارس با ارزشی بالغ بر 156میلیون تومان به مناطق آسیب دیده هرمزگان ارسال شد.

کد مطلب 747820

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