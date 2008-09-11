حوزه هنری استان زنجان با مشکل کمبود بودجه مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، یوسف اماملو ظهر امروز در جلسه هماهنگی دومین جشنواره آثار و تولیدات حوزه هنری افزود: در نخستین جشنواره برنامه ها و ایده های الگویی اوقات فراقت جوانان استان، طرح "گفتگوی دینی هنرمندان" حوزه هنری توانست در رقابت با 28 دستگاه اجرایی استان، به عنوان طرح برتر انتخاب و جهت شرکت در طرح ملی معرفی شود.

وی ادامه داد: جشنواره فیلم های کوتاه دینی رویش و جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری از جمله برنامه های مهمی است که حوزه هنری استان در دستور کار خود قرار داده است به گونه ای که چاپ نشریات تخصصی، انتشار مجموعه های شعر و داستان، تولید CD های آموزشی، موسیقی و نمایشی برای شرکت در دومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری تهیه شده است.

اماملو افزود: حوزه هنری همچنین در تلاش است با تمام قوای هنری خود در دومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی شرکت نماید که یک از کمیته های هنری به تفکیک برنامه های در دست تولید را پیگیری می نمایند.