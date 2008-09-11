باشگاه سایپا از ریوالدو تقدیر می کند/ اهدا تندیس ویژه به ستاره برزیلی

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه سایپا که در دیدار رفت مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا چهارشنبه هفته آینده در ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم کوروچی ازبکستان (بنیاد کار) خواهد بود، طی مراسمی پیش از آغاز این مسابقه با اهدا تندیس ویژه از ریوالدو، ستاره برزیلی تیم کوروچی تقدیر خواهد کرد.

این تندیس از سوی ابراهیم صادقی کاپیتان تیم فوتبال سایپا طی مراسمی که قبل از آغاز مسابقه برگزار خواهد شد به مهاجم برزیلی و نامدار کوروچی که سابقه بازی در تیم‌هایی چون دیپورتیولاکرونیا و بارسلونا اسپانیا، آث میلان ایتالیا و المپیاکوس یونان را دارد، اهدا می شود.

ریوالدو که همراه با تیم ملی فوتبال برزیل به عنوان قهرمانی جام جهانی 2002 کره جنوبی - ژاپن دست یافته است، حدود یک ماه پیش با عقد قراردادی یکساله به تیم فوتبال کوروچی ازبکستان پیوست.

این مهاجم برزیلی 86 بازی ملی دارد که طی آن موفق زدن 36 گل شده است. وی در سال 1999 به عنوان بهترین بازیکن جهان و اروپا انتخاب شد.