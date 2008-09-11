مس کرمان با پیروزی در بازی امروز در کورس قهرمانی قرار می گیرد

مظلومی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در مقابل پرسپولیس دست به بازی دفاعی نمی زنیم زیرا اینگونه بازی کردن مقابل پرسپولیس خطرناک است.

وی تصریح کرد: تیم پرسپولیس از بازیکنان شاخصی برخوردار است و در حضور تماشاگران تهرانی بازی می کند اما بازیکنان مس نیز در هفته های اخیر تمرینات مناسبی پشت سرگذاشته اند و نشان داده اند درمقابل تیمهای بزرگ با تمام وجود بازی می کنند.

وی عنوان کرد: در هفته گذشته سه بازی تدارکاتی انجام داده ایم که از شرایط مسابقه خارج نشویم که در هرسه بازی نیز به پیروزی رسیدیم.

مظلومی اضافه کرد: در این بازی باید بدون استرس و آرامش کامل بازی کنیم و این مسئله می تواند یکی از مهمترین فاکتورهای موفقیت صنعت مس در این بازی باشد.

سرمربی صنعت مس کرمان گفت: در این بازی بازیکن محروم نداریم اما قطعا خدابنده لو در این بازی به دلیل مصدومیت غیبت دارد.

وی گفت: باید با استفاده از بازیکنان خط میانی قابلیت های کریم باقری را از کار بیندازیم و این کلید غلبه بر پرسپولیس است و غفلت از این بازیکن برای هر تیمی نتیجه بدی به همراه دارد.

مظلومی خاطر نشان کرد: در زمینه مدعیان لیگ برتر باید تا هفته دهم منتظر بود و عملکرد تیمها را زیر نظر گرفت.



