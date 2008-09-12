به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نیکولاسارکوزی رئیس جمهوری فرانسه به همراه همسر خود از پاپ هنگام ورود روز جمعه پاپ به فرودگاه اورلی استقبال کره و پس ازآن همراه پاپ به ضیافت کاخ ریاست جمهوری خواهد رفت.
وزیر کشور فرانسه طی بیانیهای اعلام کرد که با همکاری مقامات واتیکان تلاش میکند اطمینان حاصل کند که امنیت مردم برقرار بوده و مؤمنان به خوبی سازمان دهی شدهاند.
انتظار میرود در مراسم عشای ربانی که روز شنبه صبح در مرکز پاریس برگزار میشود بین 150 هزار تا 200 هزار نفر از مردم شرکت کنند.
سفر پاپ به فرانسه برای نخستین بار از زمان پاپ شدن بندیکت شانزدهم صورت میگیرد.
جدا از دیدار وی از پایتخت فرانسه پاپ قرار است به دیدار زیارتگاه کاتولیک در شهر لوردس جنوب فرانسه برود. عصر شنبه بندیکت شانزدهم به لوردس سفر کرده و برای زائران سخنرانی میکند. وی همچنین روز یکشنبه 14 سپتامبر (24 شهریور) مراسم عشای ربانی را با تشریفات خاص برای زائران برگزار کرده و عصر همان روز با اسقفهای فرانسوی دیدار خواهد داشت.
وی روز دوشنبه15 سپتامبر( 25 شهریور) به عنوان آخرین روز از سفر خود به فرانسه طی یک مراسم عشای ربانی بیماران را با روغن مقدس تدهین کرده و عصر دوشنبه به رم باز میگردد.
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