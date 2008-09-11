به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد مطهری ‌فر ظهر امروز در نخستین جلسه انجمن کتابخانه‌ های عمومی خوسف به اهمیت کتاب و کتابخوانی اشاره کرد و افزود: قداست و جایگاه کتابخانه‌ ها در جامعه اسلامی ما یک جایگاه خاص و ویژه است.

وی تصریح کرد: تاکنون ساخت، تجهیز و تعمیر کتابخانه ‌ها بر عهده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی بوده که این کار از سال آینده بر عهده امور کتابخانه‌ های استان گذاشته می ‌شود.

سرپرست امور کتابخانه‌ های عمومی خراسان جنوبی از پیگیری برای راه ‌اندازی کتابخانه در پنج روستای بزرگ بخش خوسف خبر داد و اظهار داشت: این اداره آماد گی تشکیل انجمن خیران شهر، تأسیس کتابخانه مشارکتی و سیار، برگزاری نشست‌ ها و جلسات فرهنگی و آموزشی و شب شعر را نیز در این منطقه دارد.

مطهر‌فر با اشاره به اتصال کتابخانه عمومی قائم فردوس به اینترنت، گفت: با اختصاص دو دستگاه رایانه به این کتابخانه و راه ‌اندازی اینترنت، امکان سرویس ‌دهی به مراجعان از این طریق فراهم شد.