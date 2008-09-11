تمام سعی خود را برای گل زدن به پرسپولیس خواهم کرد

فاطمی در گفتگو با مهر اظهار داشت: من سال گذشته با این تیم قهرمان لیگ برتر شدم و خاطرات خوبی با پرسپولیس دارم اما باید در بازی امروز ذهنم را از خاطرات سال گذشته پاک کنم و جهت پیروزی صنعت مس کرمان تلاش کنم.

وی گفت: اگر موفق به گلزنی مقابل پرسپولیس شوم به احترام تماشاچیان پس از گل شادمانی نخواهم کرد.

مهاجم مس کرمان عنوان کرد: پرسپولیس یکی از قدرتمندترین تیمهای لیگ سال جاری است و قرار گرفتن مقابل این تیم در تهران و کسب امتیاز بسیار مشکل است زیرا این تیم مقابل تماشاگران خود بسیار با انگیزه بازی می کند.

فاطمی افزود: من در صنعت مس کرمان فرصت بیشتری برای نشان دادن تواناییهای خود خواهم داشت و با توجه به امکانات مناسب و بازیکنان آماده این تیم، کسب نتیجه در هر بازی دور از دسترس نیست همانگونه که استقلال را در کرمان شکست دادیم قادر به کسب امتیاز از پیروزی هم هستیم.

وی گفت: من هیچ کینه ای برای بازی نکردن در فصل گذشته از مربی پرسپولیس ندارم و تنها به موفقیت خودم در آینده می اندیشم.