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۲۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۱۳

مدیریت پسماند زباله امسال در همه روستاهای مازندران اجرا می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل امور روستایی استانداری مازندران گفت: مدیریت پسماند زباله به عنوان یکی از مهمترین مسائل حفظ محیط زیست امسال در همه روستاهای مازندران اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، ذات الله زارعی ظهر پنجشنبه در همایش دهیاران بخش دابودشت آمل افزود: این طرح در مرحله نخست در روستاهایی که در محورهای اصلی و شریانی استان قرار دارند به عنوان مرکزیت چند روستا اجرا خواهد شد.

وی همچنین از راه اندازی، توسعه و بازسازی کتابخانه های حدود 100 روستای مازندران تا پایان امسال خبر داد.

مدیر کل امور روستایی استانداری مازندران همچنین افزایش حس مشارکت و دعوت مردم برای عمران و آبادانی در روستاها از سوی دهیاران را بسیار ضروری و مهم خواند و تصریح کرد: دهیارانی که طرح و برنامه ای جدی در روستاها داشته باشند مسائل عمران و آبادانی و رفاهی روستاها نیز سرعت بیشتری می گیرد.

زارعی، آسیب شناسی و برنامه ریزی برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و مهاجرت معکوس را از وظایف مهم دهیاران در روستاها دانست و تاکید کرد: دهیاران در روستاها از نظر شخصیت حقوقی هیج تفاوتی با شهردار ندارند و ما همه اختیارات دهیاران را افزایش می دهیم.

بخشدار دابودشت شهرستان آمل هم در این همایش از اغاز توزیع برگه های سهام عدالت در این بخش خبر داد و گفت: حدود 12 هزار نفر در این بخش در مرحله نخست مشمول دریافت سود سهام عدالت و برگه های سهام هستند.

یدالله ساعی افزود: تاکنون بیش از 70 دهیاری در بخش دابودشت آمل راه اندازی شده استو

حدود 80 هزار نفر در قالب 130 روستا در بخش دابودشت آمل سکونت دارند.

کد مطلب 747842

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