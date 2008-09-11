مدیریت پسماند زباله امسال در همه روستاهای مازندران اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، ذات الله زارعی ظهر پنجشنبه در همایش دهیاران بخش دابودشت آمل افزود: این طرح در مرحله نخست در روستاهایی که در محورهای اصلی و شریانی استان قرار دارند به عنوان مرکزیت چند روستا اجرا خواهد شد.

وی همچنین از راه اندازی، توسعه و بازسازی کتابخانه های حدود 100 روستای مازندران تا پایان امسال خبر داد.

مدیر کل امور روستایی استانداری مازندران همچنین افزایش حس مشارکت و دعوت مردم برای عمران و آبادانی در روستاها از سوی دهیاران را بسیار ضروری و مهم خواند و تصریح کرد: دهیارانی که طرح و برنامه ای جدی در روستاها داشته باشند مسائل عمران و آبادانی و رفاهی روستاها نیز سرعت بیشتری می گیرد.

زارعی، آسیب شناسی و برنامه ریزی برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و مهاجرت معکوس را از وظایف مهم دهیاران در روستاها دانست و تاکید کرد: دهیاران در روستاها از نظر شخصیت حقوقی هیج تفاوتی با شهردار ندارند و ما همه اختیارات دهیاران را افزایش می دهیم.

بخشدار دابودشت شهرستان آمل هم در این همایش از اغاز توزیع برگه های سهام عدالت در این بخش خبر داد و گفت: حدود 12 هزار نفر در این بخش در مرحله نخست مشمول دریافت سود سهام عدالت و برگه های سهام هستند.

یدالله ساعی افزود: تاکنون بیش از 70 دهیاری در بخش دابودشت آمل راه اندازی شده استو

حدود 80 هزار نفر در قالب 130 روستا در بخش دابودشت آمل سکونت دارند.