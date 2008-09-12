استقبال از رمان ایرانی و عامه پسند

تهران؛ استقبال از رمانهای ایرانی

دوستی مسئول کتابفروشی "تهران" در تهران به خبرنگار مهر گفت : فروش ما هم از کتابهای عمومی است و هم دانشگاهی. در زمینه کتابهای عمومی بیشترین استقبال از رمانهای ایرانی می شود. "کافه پیانو" نوشته فرهاد جعفری (نشر چشمه)، "یلدا" نوشته م.مودب پور (نشر نی ریز) مورد توجه بوده اند و در زمینه رمانهای خارجی "بادبادک باز" و "هزار خورشید تابان" نوشته خالد حسینی فروش خوبی داشت اما دو سه هفته ای است فروش آنها افت کرده است.

وی ادامه داد : فروش کتابهای روانشناسی چندان تعریفی ندارد اما کتاب "راز" نوشته راندا برن همچنان مورد استقبال قرار می گیرد.

دوستی در پایان گفت: گروه سنی نوجوانان نیز از کتابهای تخیلی "نبرد با شیاطین" نوشته دارن شان ( نشر قدیانی) بسیار استقبال می کنند و گروه سنی کودک نیز کتاب "می می نی" اشعار ناصر کشاورز (نشر افق) را مورد توجه قرار داده اند.

سحر اسماعیلی مسئول کتابفروشی" یاشار" در تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ادبیات، رمان، روانشناسی و کتابهای هنری کتابهایی هستند که در این کتابفروشی به فروش می رسد.

وی ادامه داد: رمانهای "جوجه تیغی" نوشته صلحی دولک با ترجمه نسرین ضابطی (نشر دنیای نو)، "کافه پیانو" نوشته فرهاد جعفری (نشر چشمه)، "بادبادک باز" نوشته خالد حسینی ترجمه زیبا گنجی ( مروارید)، "سهم من" نوشته پرینوش صنیعی (نشر روزبهان) از رمانهای پرفروش ما در هفته گذشته بوده اند.

این کتابفروش افزود: در زمینه فروش کتابهای تاریخی نیز "کورش خورشید ایران زمین" نوشته "گی راشه" ترجمه محمد مجلسی (نشر دنیای نو) پرفروش بوده است و باید گفت به طور کلی از ترجمه های محمد مجلسی بسیار استقبال می شود.

وی در پایان گفت: در این کتاب فروشی تنوع کتاب برای گروه سنی کودک و نوجوان زیاد نیست و ما بیشتر کتابهایی داریم که می دانیم تقاضا می شود مثل کتابهای "هری پاتر" نوشته جی کی رولینگ با ترجمه ویدا اسلامیه (نشر تندیس).

اشنویه؛ بیشترین فروش از کتابهای کمک درسی است

ایوب ایزدی مسئول کتابفروشی "ایزدی" در شهر اشنویه (آذربایجان غربی) در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پرفروشهای کتاب گفت: بیشترین فروش ما از کتابهای کمک درسی است و در زمینه کتابهای عمومی بیشترین استقبال از کتابهای پزشکی مثل درمان آسم و بیماریهای دیابتی است. آثار مریم حیدرزاده و فهیمه رحیمی نیز بسیار پر مخاطب هستند.

وی ادامه داد: این منطقه سنی نشین است و زمانی از کتابهای مذهبی استقبال خوبی می شد اما خیلی وقت است که توجهی به کتابهای مذهبی نمی شود.

اصفهان؛ توجه به ترجمه های ذبیح الله منصوری

فاطمه برومند مسئول کتابفروشی "خانه کتاب" در اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این کتابفروشی همه نوع کتاب موجود است و بیشترین استقبال از رمان و کتابهای تاریخی می شود. کتابهای مذهبی و روانشناسی نیز در رتبه بعدی فروش قرار دارند.

وی ادامه داد: رمانهای "همخونه" نوشته مریم ریاحی (نشر الماس دانش)، "بامداد خمار" نوشته فتانه حاج سید جوادی (نشرالبرز) و کتابهای م مودب پور مورد توجه است. در زمینه فروش کتابهای تاریخی نیز کتابهایی که با ترجمه ذبیح الله منصوری منتشر شده است استقبال می شود.

برومند در پایان عنوان کرد: نوجوانان بیشتر مجموعه داستان می خوانند "قصه های خوب برای بچه های خوب" نوشته مهدی آذریزدی (نشر امیرکبیر) "قصه های من و بابام" نوشته" اریش ازر" و یا " بهترین داستانهای دنیا" مورد توجه این گروه سنی است.

کرمان؛ نوجوانان از کتاب استقبال نمی کنند

مجتبی مرجوعی فروشنده کتابفروشی "حکمت" در کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از رمان "حریم عشق" نوشته خسرو نجدی (نشر شقایق) و "رایکا" نوشته فهیمه سلیمانی (نشر شقایق) زیاد استقبال می شود و بعد از آن کتابهای مذهبی فروش خوبی دارد و به عنوان نمونه کتاب "صحیفه سجادیه" مورد استقبال قرار گرفته است.

مرجوعی افزود: کودکان و نوجوانان نیز از کتابهای "هزار و یک شب" یا "قصه های شاهنامه" استقبال می کنند هر چند که استقبال این گروه سنی چندان جالب نیست.