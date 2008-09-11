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۲۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۰۴

14 تصمیم دولت برای طرحهای آب و برق استان مرکزی

هیئت وزیران با اتخاذ 14 تصمیم در دومین سفر استانی خود به استان مرکزی ، وظایف وزارت نیرو در این استان برای افزایش ظرفیت تولید برق و همچنین مدیریت تامین و مصرف آب شرب و بهینه سازی منابع آبی استان را مشخص کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه ای که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد، وزارت نیرو را موظف کرد با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و همکاری استانداری به احداث نیروگاههای پانصد مگاواتی خمین و ساوه از طریق بخش غیردولتی و توسعه نیروگاه بخاری شازند به میزان 2 واحد اضافه با تامین اعتبار از محل حساب ذخیره ارزی توسط بخش غیر دولتی،تامین ده میلیارد ریال جهت آبرسانی به شهرک صنعتی خمین از سد فرنق و تکمیل مطالعات سد خاکی نیشهر در سال 1387 و پیش بینی اعتبار اجرایی در سال 1388 اقدام کند.

بر اساس این مصوبه، وزارت نیرو همچنین موظف شده ضمن مطالعه آبرسانی ( آب شرب) به زرندیه ، تسریع در اجرای شبکه و تصفیه خانه فاضلاب آشتیان، ‌اراک ، خمین ، ساوه و محلات و تامین اعتبار اجرای تصفیه خانه و شبکه شهر ساوه و اراک از طریق اخذ وام از بانک توسعه اسلامی برای احداث تصفیه خانه شماره 2 فاضلاب شهر تفرش و تکمیل مطالعات فاز 1 و 2 طرح آبرسانی به تفرش از چشمه هفتیان و تامین اعتبار لازم برای آبرسانی به شهرهای کمیجان و میلاجرد اقدام کند.

همچنین هیئت وزیران وزارت نیرو را موظف کرده ضمن مطالعه تاسیس مرکز باروری ابرها و تامین اعتبار مورد نیاز اجرا و بهره‌برداری از سد کمال صالح و خط انتقال آبرسانی به شهر اراک تا پایان سال مالی 1387،به تخصیص آب از محل صرفه‌جویی مسدود نمودن چاههای غیر مجاز به طور متناسب برای استفاده در روشهای بهینه آبیاری و مصارف صنعتی، تخصیص سی میلیون متر مکعب آب از خط انتقال آب دز به قمرود جهت مصرف شرب استان و انجام مطالعه طرح تامین آب دراز مدت استان اقدام کند.

این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

کد مطلب 747849

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