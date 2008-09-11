14 تصمیم دولت برای طرحهای آب و برق استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه ای که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد، وزارت نیرو را موظف کرد با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و همکاری استانداری به احداث نیروگاههای پانصد مگاواتی خمین و ساوه از طریق بخش غیردولتی و توسعه نیروگاه بخاری شازند به میزان 2 واحد اضافه با تامین اعتبار از محل حساب ذخیره ارزی توسط بخش غیر دولتی،تامین ده میلیارد ریال جهت آبرسانی به شهرک صنعتی خمین از سد فرنق و تکمیل مطالعات سد خاکی نیشهر در سال 1387 و پیش بینی اعتبار اجرایی در سال 1388 اقدام کند.

بر اساس این مصوبه، وزارت نیرو همچنین موظف شده ضمن مطالعه آبرسانی ( آب شرب) به زرندیه ، تسریع در اجرای شبکه و تصفیه خانه فاضلاب آشتیان، ‌اراک ، خمین ، ساوه و محلات و تامین اعتبار اجرای تصفیه خانه و شبکه شهر ساوه و اراک از طریق اخذ وام از بانک توسعه اسلامی برای احداث تصفیه خانه شماره 2 فاضلاب شهر تفرش و تکمیل مطالعات فاز 1 و 2 طرح آبرسانی به تفرش از چشمه هفتیان و تامین اعتبار لازم برای آبرسانی به شهرهای کمیجان و میلاجرد اقدام کند.

همچنین هیئت وزیران وزارت نیرو را موظف کرده ضمن مطالعه تاسیس مرکز باروری ابرها و تامین اعتبار مورد نیاز اجرا و بهره‌برداری از سد کمال صالح و خط انتقال آبرسانی به شهر اراک تا پایان سال مالی 1387،به تخصیص آب از محل صرفه‌جویی مسدود نمودن چاههای غیر مجاز به طور متناسب برای استفاده در روشهای بهینه آبیاری و مصارف صنعتی، تخصیص سی میلیون متر مکعب آب از خط انتقال آب دز به قمرود جهت مصرف شرب استان و انجام مطالعه طرح تامین آب دراز مدت استان اقدام کند.

این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

