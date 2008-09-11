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۲۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۷:۳۶

توقف تیم فوتبال نوجوانان ایران مقابل امیدهای راه آهن

توقف تیم فوتبال نوجوانان ایران مقابل امیدهای راه آهن

تیم فوتبال نوجوانان کشورمان که خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا آماده می کند، امروز در دیداری دوستانه مقابل تیم امید راه آهن به نتیجه تساوی رضایت داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال نوجوانان ایران و امید راه آهن از ساعت 15:30 امروز در زمین چمن ورزشگاه اکباتان مقابل هم صف آرایی کردند که حاصل تلاش این دو تیم در پایان 90 دقیقه تلاش به نتیجه تساوی 3 بر3 انجامید.

در این بازی برای تیم فوتبال نوجوانان کشورمان کاوه رضایی (3 و 34) و علی حیدری (75) گلزنی کردند و گل‌های تیم راه آهن نیز توسط محمد خداکرم (28)، کامیار قنبری (54) و فرشاد سلیمانی (73) به ثمر رسید.

مسئولان، مربیان و بازیکنان تیم فوتبال راه آهن با حضور در ورزشگاه این بازی دوستانه را از نزدیک دنبال کردند.

تیم فوتبال نوجوانان کشورمان ساعت 15 فردا (جمعه) در دیداری دوستانه مقابل تیم امید شهید باباخانی صف آرایی می کند و ساعت 10 صبح روز شنبه نیز به مصاف تیم امید فجرسپاه خواهد رفت.

کد مطلب 747854

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