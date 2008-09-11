67 درصد مددجویان مازندران روستایی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم باغبانی پیش از ظهر پنج شنبه در نشستی خبری با رسانه های گروهی مازندران در محل این اداره کل افزود: مددجویان روستایی از مزایای بیمه درمانی روستایی این اداره کل بهره مند نیستند.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر 42 هزار نفر مددجوی شهری از خدمات درمانی این اداره کل استفاده می کنند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی مازندران با اشاره به اینکه سال گذشته 25 میلیارد ریال هزینه بیمه درمانی به مددجویان استان پرداخت شد تصریح کرد: فرانشیس و کمک هزینه درمانی نیز مشمول مددجویان روستایی استان شده است.

باغبانی با بیان اینکه 13 میلیارد ریال وام کارگشایی در قالب عقود قرض الحسنه به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد استان در سال گذشته پرداخت شد یادآور شد: از طریق بانک مسکن نیز در سه سال گذشته 17 میلیارد و 400 میلیون ریال تسهیلات با بهره چهار درصد به مددجویان پرداخت شد.

این مسئول با اعلام این مهم که میزان تسهیلات اعطایی این نهاد به مددجویان در سال گذشته 63 میلیارد ریال بوده است گفت: این تسهیلات منجر به ایجاد شغل برای 27 هزار مددجوی استان شد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی مازندران با تقاضا از واحدهای تولیدی و صنعتی استان برای بکارگیری مددجویان و استفاده از توان فنی و علمی آنان در آن واحدها به انعقاد تفاهم نامه همکاری مابین سازمان صنایع, اداره کل کار و کمیته امداد برای به کارگیری جوانان مددجو به کارخانجات تولیدی و صنعتی خبر داد.

باغبانی با بیان اینکه این نهاد در دو هزار و 689 روستای استان فعالیت امدادی دارد گفت:66 هزار خانوار و 137 هزار نفر در استان مستمری بگیر کمیته امداد در مازندران وجود دارد.

وی همچنین از شناسایی 70 هزار نفر اقشار کم درآمد در استان برای بهره مندی از خدمات امداد در برخی فصول زمانی سال خبر داد و افزود: 261 میلیارد ریال مستمری برای خانواده های تحت پوشش این نهاد، سال گذشته در استان پرداخت شد.

این مسئول با اشاره به اینکه میزان مستمری پرداختی به مددجویان از رشد 25 درصدی در سال جاری برخوردار خواهد بود گفت: مابه التفاوت پرداختی مستمری بگیران کمیته امداد از مهر ماه قابل پرداخت خواهد بود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی مازندران با بیان اینکه سال گذشته 62 میلیارد ریال بن غیرنقدی به مددجویان و اقشار نیازمند جامعه داده شد همچنین از معافیت هزار و 289 سرباز وظیفه تحت پوشش با استفاده از ابلاغیه مقام معظم رهبری در استان خبر داد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تحت پوشش قرار دادن 13 هزار و 462 دانش آموز در استان از جذب و به کارگیری 144 فارغ التحصیل تحت پوشش این نهاد در صنایع تولیدی استان خبر داد و گفت: سال گذشته 15 میلیارد ریال اعتبار در بخش فرهنگی و کمک هزینه های تحصیلی دانشد آموزان در استان پرداخت شد.

به گفته باغبانی، هزار و 590 دانشجو تحت پوشش این نهاد بوده و 1700 دانشجوی دیگر نیز در انتظار حمایت این نهاد در مازندران شناسایی شده است.

وی خاطر نشان کرد: در سه سال گذشته 37 میلیارد ریال خدمات فرهنگی به خانواده های تحت پوشش استان پرداخت شد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی مازندران با اشاره به ایجاد کانون های موقت فرهنگی و تربیتی در استان از به کارگیری سه هزار دانش آموز در این کانون ها خبر داد و گفت: به زودی کانون فارغ التحصیلان دانشگاهی در این نهاد راه اندازی خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش از تامین جهیزیه 1589 نو عروس و داماد از محل اعتبارات ریاست جمهوری خبر داد و گفت: به بیش از 4 هزار و 500 نفر نیز در سال گذشته کمک هزینه ازدواج پرداخت شد.

به گفته وی، تاکنون 11 هزار و 962 طرح اشتغالزایی در استان برای مددجویان نهاد ایجاد شده و هشت هزار و 296 طرح در این منجر به عقد قرار داد شده است.

وی در پایان گفت: تاکنون دو هزار و 565 نفر با اعتبار 178 میلیاردی از سوی بانک ها شغل جدید در بخش های مختلف امدادی ایجاد کردند.