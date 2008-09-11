  1. استانها
  2. کرمان
۲۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۳۹

برداشت گردو در شهرستان بافت 50 درصد کاهش یافته است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بافت از کاهش 50 درصدی محصول گردوی شهرستان بافت در مقایسه با سال گذشته خبر داد.

حسین آقارضایی در گفتگو با مهر اظهار داشت: برداشت محصول گردو از باغات شهرستان بافت از امروز در این شهرستان آغاز می شود.

وی تصریح کرد: به دلیل خشکسالی در سال جاری و سرمازدگی در فصل بهار محصول گردو در سال جاری به شدت کاهش یافته است.

وی از کشاورزان خواست برای کاهش خسارات به دلیل بروز خشکسالی و سرمازدگی محصولات کشاورزی خود را بیمه کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بافت افزود: گردو یکی از مهمترین محصولات کشاورزی شهرستان بافت است و کیفیت این محصول در کشور بی نظیر است که در صورت توجه بیشتر مسئولان به این محصول به عنوان یکی از ارز آور ترین محصولات استان مطرح خواهد شد.

وی گفت: طبق برآورد های صورت گرفته متوسط برداشت محصول در سال جاری از هر هکتار هزار و 100 کیلوگرم خواهد بود.

 

کد مطلب 747875

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها