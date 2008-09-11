برای بازی صبا و استقلال مشکل امنیتی نخواهیم داشت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد حاجی زاده امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به بازی دو تیم صبای قم و استقلال تهران از هفته ششم لیگ برتر گفت: در این زمینه تمامی تدابیر امنیتی لازم اتخاذ شده و جلسات شورای تامین نیز برگزار شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به مسیر 15 کیلومتری ورزشگاه یادگار امام تا شهر قم و بروز مشکلات ترافیکی در ورودی شهر، جلسه شورای ترافیک استان نیز روز گذشته انجام شد و مباحث و مشکلات مربوطه مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

حاجی زاده با بیان اینکه نیروهای انتظامی در خصوص مسائل امنیتی و نظم دهی تماشاگران آموزش های لازم را دیده اند گفت: موضوع نظم دهی یک مسئله ای است که در ورزشگاه باید به آن توجه شود و از این رو استان از این نظر نیز آمادگی لازم را خواهد داشت.

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم گفت: ما در خصوص تماشاگران خودمان هیچ گونه مشکلی نداریم زیرا که تماشاگران قمی در هفته های گذشته نظم خود را نشان داده اند و این موضوع در لیگ نیز مطرح شده است.

وی در ادامه به حضور تیم صبا در قم اشاره کرد و گفت: حضور تیم صبا در قم شور و نشاط بسیاری را در میان جوانان قمی حاکم کرده است که باید از این شور و نشاط نهایت استفاده را ببریم.

حاجی زاده افزود: می توان با حضور صبا و استقبال تماشاگران در میان آن ها که اکثریت آن ها را جوانان تشکیل می دهند کارهای فرهنگی انجام داد.