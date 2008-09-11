لندن برای میزبانی کشورهای بزرگ تولید کننده نفت تلاش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز به نقل از سخنگوی دولت انگلیس اعلام کرد گوردون براون به زودی از همه کشورهای بزرگ تولید کننده نفت دعوت خواهد کرد تا در نشست لندن شرکت کنند.

درادامه این خبرآمده است: این نشست در راستای پیگیری نشست پیشین تولید کنندگان و مصرف کنندگان بزرگ نفتی و مسئولان شرکتهای بزرگ نفتی که در ماه ژوئن گذشته درشهر جده عربستان سعودی برگزار شده بود، تشکیل خواهد شد. همایش جده با هدف تلاش برای جلوگیری از افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی برگزار گردیده بود.

سخنگوی براون به کشورهایی که در نشست لندن شرکت خواهند کرد، اشاره ای نکرد. روزنامه مذکور می افزاید که معمر قذافی رهبر لیبی و هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا چند هفته قبل به اجلاس سران کشورهای نفت خیز در لندن دعوت شده اند ، هرچند سخنگوی دولت انگلیس در این ارتباط گفت که هنوز دعوت نامه رسمی ارسال نشده است.

سخنگوی براون افزود: کشورهایی که در نشست لندن دعوت می شوند می توانند در سطح وزیر نفت و یا رئیس جمهور در این نشست شرکت کنند.

در حالی که نخست وزیر انگلیس تلاش می کند اجلاس لندن را به یک اجلاس موفق برای کاهش قیمت نفت و تثبیت بازار تبدیل کند، دیپلماتهای انگلیسی معتقدند که گوردون براون برای دعوت از مقامات بلند پایه برای شرکت در این اجلاس مشکل دارد.

فایننشال تایمز نوشت : براون هنوز تصمیم نگرفته است که چه کسی را از ایران برای این نشست دعوت کند ولی مقامات انگلیسی می گویند که بسیاربعید است که رئیس جمهور ایران به دلیل عصبانیت غرب ازمسئله هسته ای این کشور،درلیست مهمانان باشد.

این روزنامه افزود : مشکل دیگر نخست وزیر انگلیس در مورد نشست نفتی لندن این است که چه کسی از مقامات آمریکایی باید درنشست مذکور شرکت کند، چون اجلاس زمانی برگزار می شود که رئیس جمهوری جدید انتخاب شده ولی هنوز رسما مسئولیت را برعهده نگرفته است.

درپایان این گزارش آمده است: درصورت دعوت از قذافی و پذیرش این دعوت، رهبر لیبی برای نخستین بار به لندن خواهد رفت و هوگو چاوز قهرمان انقلاب سوسیالیستی در آمریکای جنوبی نیز دیگر مهمان جنجالی اجلاس نفتی لندن خواهد بود.اجلاس لندن احتمالا با توجه به مهمانانی که دعوت می شوند می تواند حواشی خبری زیادی داشته باشد.