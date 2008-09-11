افزایش دو برابری اعتبارات طرح های ملی راه و ترابری مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، موسی رحیمی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای حمل و نقل مازندران در ساری افزود: اعتبارات ملی برای پروژه های راه و ترابری مازندران امسال به 470 میلیارد ریال رسیده است.

وی بدون اعلام تعداد پروژه های ملی تصریح کرد: به واسطه اینکه مازندران با سه محور هراز، کندوان و فیروزکوه با مرکز کشور ارتباط دارد طرحهای ملی برای کاهش تصادفات و ایمنی افزایش یافته است.

رحیمی با بیان اینکه مازندران دارای دو هزارو 500 کیلیومتر راه اصلی و هفت هزارو 500 کیلیومتر راه روستایی است ادامه داد:حضور گردشگران خارجی و داخلی سبب شده است تا دولت در امراختصاص اعتبارات ملی به مازندران توجه ویژه ای داشته باشد.

مدیر کل راه و ترابری مازندران اظهار داشت: بهسازی محور دامغان مازندران ، چهار خطه کردن محور ساری - جویبار- ، نور- چمستان- آمل ، آمل - فریدونکنار ، احداث بزرگراه ساری - خزر آباد ، ساخت بزرگراه کنار گذر جنوبی قائمشهر ، احداث راه زرگر محله - دریاکنار و بهسازی زنگوله - دوآب - بلده از جمله پروژه های ملی استان است.

وی نگهداری راهها را از وظایف اصلی دانست و گفت: حفظ سرمایه ملی به عنوان یک کار موثر و لازم باید به طور مداوم در راس همه فعالیت های این اداره کل باشد.