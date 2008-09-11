به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مدیرکل امور سیاسی و انتخابات استانداری زنجان ظهر امروز در آئین تودیع و معارفه معاون برنامه ‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری زنجان گفت: تمامی تلاش دولت نهم گره ‌گشایی از مسائل و مشکلات مردم است.

زین ‌العابدین شاهمرادی خدمت به ‌مردم را در نظام مقدس ‌جمهوری ‌اسلامی، عبادت دانست و افزود: درنظر گرفتن خدا، انجام کارهای قانونی، به‌کارگیری امکانات دولت در جهت مسوولیت و اهداف نظام و انجام تکالیف محوله به ‌نحواحسن ‌از معیارهای مدیر موفق است.

فرماندار زنجان با عنوان اینکه نقش مردم در اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی مهم دانست و گفت: افرادی که ‌این امانت به آنهاسپرده شده است، باید در جهت منویات مقام معظم رهبری و اهداف دولت نهم در حفظ این امانت تلاش کنند و به خوبی از عهده‌ آن برآیند.

آراض ضیایی با اشاره به خصوصیات ممتاز دولت نهم افزود: نمایندگان این دولت باید با تلاش مضاعف، شعار کار برای مردم را به عمل تبدیل کنند.

وی با عنوان اینکه مردم هوشیار همواره مسئولان را با روشهای مختلف ارزیابی می‌کنند، گفت: مسئولان وظیفه دارند تا از ارزشیابی مردم سربلند بیرون آیند.

فرماندار زنجان حل مشکلات مردم را از مهمترین دغدغه‌های دولت خدمتگزار دانست و افزود: این دولت همواره در راه حل مشکلات اساسی مردم گام برمی‌دارد و خدمت به‌مردم را عبادت می‌داند.

در این مراسم "محمدرضا صادقی" به عنوان معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری زنجان معرفی و ازخدمات "قدرت‌الله رفیعی" معاون قبلی این فرمانداری تقدیرشد