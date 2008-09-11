بزرگترین مشکل سینما عدم هماهنگی آموزشها با علوم روز دنیاست

افسانه سیفی در گفتگو با مهر اظهار داشت: برای آموزش حرفه ای اعضاء انجمن سینمای جوان در دوره های مختلف کلاسهای آموزشی برگزار می شود اما این دوره های مطابق با تکنیک های روز سینمای دنیا نیستند.

وی تصریح کرد: شیوه فیلم سازی در تمام دنیا تغییر کرده است که برای پیشرفت این صنعت در ایران نیز باید از تجربیات کشور های موفق سینما استفاده کرد.

سیفی خاطر نشان کرد: آموزش اگر صحیح باشد لذت فیلمسازی چند برابر می شود و مخاطبان بیشتری را نیز جذب خواهد کرد.

سرپرست انجمن سینمای جوان استان کرمان افزود: بزودی کارگاههای سه روزه تخصصی فیلم سازی در کرمان تشکیل می شود که درکنار این کارگاهها اولین کارگاه فیلمنامه نویسی کرمان نیز برگزار می شود.

وی گفت: هرچند که سال گذشته با کمک انجمن سینمای جوان توانستیم انجمن کرمان را به سیستم های دیجیتال مجهز کنیم اما در زمینه لابراتوار عکاسی با مشکلاتی مواجه هستیم و شرایط مناسبی نداریم.

