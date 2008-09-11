57 هزار واحد صنفی فارس برای کارت اصناف اقدام کردند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مهراب زارع پیشه ظهر امروز در نشستی خبری با اشاره به وجود 122 هزار واحد صنفی دارای پروانه در سطح فارس عنوان کرد: به غیر از این 57 هزار واحد صنفی، آن دسته از واحد هایی که تاکنون برای کارت اصناف مراجعه نکرده اند باید هرچه سریعتر اقدام کرده که در صورت عدم مراجعه پروانه صنفی آنها باطل می شود.

وی با بیان اینکه با این کارت اصناف هر واحد بر اساس آن دارای کد شناسه می شود، افزود: در حوزه اجرای طرح تحول اقتصادی هماهنگی های لازم با اصناف صورت گرفته و تمهیدات لازم نیز اندیشیده شده که کارت اصناف یکی از این زمینه های هماهنگی است.

مدیر امور اصناف سازمان بازرگانی از ثبت مکانیزه نقل و انتقالات املاک و مستغلات نیز به عنوان یکی دیگر از طرح ها و تمهیدات اندیشیده شده حوزه اصناف برای اجرای طرح تحول اقتصادی یاد کرد و افزود: در راستای اجرای این طرح تا پایان مهر ماه همه بنگاه های املاک و مستغلات موظفند که خرید و فروش، رهن و اجاره ودیگر امور خود را به صورت مکانیزه و در نرم افزاری که برای این کار پیش بینی شده ثبت کنند.

زارع پیشه در این رابطه اظهار داشت: در سطح استان فارس سه هزار و 868 مشاور املاک وجود دارد که 895 واحد فاقد پروانه بوده که با اجرای این طرح می توان فعالیت واحد های املاک و مستغلات بدون پروانه کار را محدود کرد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در این زمینه طرح تشکیل اتحادیه کشوری اصناف نیز مطرح شده که از استان فارس نمایندگانی جهت حضور در اتحادیه مذکور داوطلب شده اند.

مدیر امور اصناف سازمان بازرگانی استان فارس با بیان اینکه از آنجایی که استان فارس حدود 12اتحادیه بزرگ صنفی دارد که می توان بر اساس آن داوطلبانی برای عضویت در آن اتحادیه کشوری پیشنهاد داد، اضافه کرد: یکی دیگر از تمهیدات و کارهای صورت گرفته در حوزه اصناف برای اجرای طرح تحول اقتصادی می توان به راه اندازی شبکه زنجیره ای خرده فروشی دراصناف اشاره کرد.

زارع پیشه با بیان اینکه این طرح برای کنترل قیمت و توزیع قانونمند کالا اجرا می شود، افزود: با تشکیل این شبکه می توان امیدوار بود که دست واسطه ها و دلالان در توزیع کالا حذف و در پی آن نیز از افزایش پلکانی قیمت کالاها نیز جلوگیری می شود.