تغییر ساختاری آموزش و پرورش به نتیجه مطلوب نرسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار نظری ظهر پنجشنبه در گردهمایی سالانه مدیران مدارس این شهرستان در نوشهر افزود: ساختار آموزش و پرورش باید منجر به روان سازی و تسهیل در فرآیند آموزشی شود.

وی اظهار داشت: شجاعت دولت نهم در ایجاد تحول در ساختار آموزش و پرورش ارزنده است که به طور جدی باید پیگیری شود.

وی تصریح کرد: آموزش و پرورش برای ایجاد تحول بنیادی باید حامل پیام جدید باشد و مدیران مدارس در این زمینه نقش موثری دارند.

به گفته نظری، برنامه ریزی صحیح آموزشی و تدریس و اجرای برنامه ها با روشهای قابل فهم از جمله وظایف مدیران مقاطع مختلف آموزشی است.

مدیر آموزش و پرورش نوشهر بر لزوم تعامل و همکاری دستگاه های مختلف با این نهاد و رفع موانع فراروی تاکید کرد.

حجت الاسلام محمود مشایخ، امام جمعه نوشهر نیز گفت: مدیران برای ایجاد نشاط بیشتر دانش آموزان ابتکار و نوآوری داشته باشند.

وی افزود: الگوگیری و شناسایی مدیران موفق، استفاده از تجربیات موفق گذشته برای پویایی و نشاط دانش آموزان تاثیر گذار است.

شهرستان 118 هزار نفری نوشهر حدود 18 هزار نفر دانش آموز دارد.