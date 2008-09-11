هند از همکاری هسته ای با روسیه و فرانسه خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ناوتیج سارنا، سخنگوی وزارت خارجه هند اعلام کرد: در پی لغو تحریم های هسته ای، دهلی در حال رسیدن به توافقاتی با روسیه و فرانسه درباره تبادل دانش هسته ای است.

این مقام هندی توافقات به عمل آمده بین کشورش و مسکو و پاریس را مثبت ارزیابی کرده و آنها را آماده امضاء اعلام کرد.

وی همچنین از تلاش این کشور برای مذاکره با شرکت های آمریکایی در این خصوص خبر داد.

روز شنبه هفته جاری گروه تامین کنندگان هسته ای آژانس بین المللی انرژی هسته ای تحت فشار آمریکا به لغو تحریم های هند رای داد.

موافقت با صادرات سوخت و فناوری هسته ای به هند بر اساس قوانین این گروه ممنوع است، اما فشارهای آمریکا باعث شده تا بار دیگر در عرصه بین المللی شاهد یک دوگانگی دیگر در برخورد با کشورهای مختلف باشیم.

موافقت با لغو تحریم های هسته ای هند به عنوان کشوری که ان پی تی را امضاء نکرده است و تحریم هسته ای ایران به عنوان یکی از امضاء کنندگان این پیمان بین المللی نشاندهنده تناقض و تبعیض در نهادهای بین المللی به تاثیر از قدرت ها است.