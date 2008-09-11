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۲۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۳۹

میرتاج‌الدینی:

نمایشگاه بین‌المللی قرآن‌کریم دائمی شود

نمایشگاه بین‌المللی قرآن‌کریم دائمی شود

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد اینکه نمایشگاه بین‌المللی قرآن‌کریم دائمی شود، گفت: برگزاری این نمایشگاه از فعالیتهای فرهنگی تأثیرگذار است که در سالهای اخیر از رشد و بالندگی خوبی برخوردار بوده است .

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام میرتاج الدینی با حضور در مصلای امام خمینی (ره) تهران و دیدار از شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با اشاره به اینکه برگزاری این نمایشگاه در این فضا، حرکت بسیار خوبی است، گفت: نمایشگاه امسال علاوه بر توسعه کیفی از نظر وسعت و کمیت نیز در شرایط مطلوبی قرار دارد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اظهار خرسندی از فعالیت چشمگیر حوزه علمیه قم در این نمایشگاه افزود: این حضور باعث می شود دستاوردهای قرآنی بهتر و بیشتر به مردم عرضه و مردم از نزدیک با حضوزه علمیه و فعالیتهای آن آشنا شوند .

وی پیشنهاد کرد نمایشگاه بین المللی قرآن دائمی شود تا ایران به عنوان مهد قرآن در سراسر جهان مطرح شود .

 

 

کد مطلب 747911

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