22 هزار همیار در کشور با سازمان بهزیستی همکاری می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد سعید میرزایی‌فر ظهر امروز در جمع همیاران سازمان بهزیستی استان در مشهد افزود: سازمان بهزیستی برای رسیدن به اهداف خود چاره‌ای جز بهره‌گیری از مشارکت مردمی ندارد که با توجه به کثرت مددجویان و نیاز ویژه‌ای که به خدمات پزشکی دارند، انتظار بیشتری از این قشر داریم.

وی گفت: در زمینه‌های حقوقی نیز بسیاری از مددجویان مشکلات خاصی دارند که همکاری وکلا با سازمان بهزیستی می‌تواند کمک موثری برای حل این مشکلات باشد.

وی افزود: در کل کشور به غیر از استان‌های خراسان رضوی و شمالی، 22 هزار و 868 نفر داوطلب و چهار هزار و 700 گروه همیار به طور مستقل و یا با مشارکت سازمان بهزیستی در زمینه‌های مختلف فعالیت می‌کنند.

میرزایی‌فر آموزش هر نوع علم و فن و ایجاد شغل برای نیازمندان و مددجویان بهزیستی را از دیگر زمینه‌های مشارکت مردم با سازمان بهزیستی برشمرد.

فرشته سلجوقی، معاون مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی خراسان رضوی نیز بر لزوم تقویت دفتر مشارکت‌های مردمی تاکید کرد و گفت: کمبود بودجه، افزایش جمعیت نیازمند به کمک بهزیستی و افزایش وظایف محوله به این سازمان از مشکلات این سازمان است.

سلجوقی با بیان اینکه موسسات خیریه فعال در خراسان رضوی از نظر تعداد با موسسات خیریه کل کشور برابر است افزود: همیشه استفاده از نیروهای غیر دولتی موفق‌ترین راه برای انجام کار است.

وی ادامه داد: فرهنگ‌سازی و ساماندهی افراد متخصص در قالب گروه‌های تخصصی داوطلب و همیار و جلب مشارکت مردم ضروری است.