فروش آثار اسلامی نادر در مزایده ماه آتی لندن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، متصدی حراج اظهار داشت این گلدان برای دربار حکام فاطمیه در قاهره در اواخر قرن دهم یا اوایل قرن یازدهم ساخته شده و در سال 1854 توسط زرگر فرانسوی با لعابی از طلا آراسته شده است.

این گلدان در ماه ژانویه نیز در حراجی در بریتانیا شرکت داده شده بود و قیمتی معادل 220 هزار پوند برای آن قیمت گذاشته شده بود. در آن زمان این گلدان به عنوان یک تنگ شراب فرانسوی متعلق به قرن نوزدهم طبقه‌بندی شده بود که 100 تا 200 پوند ارزش دارد اما کارشناسان اظهار داشتند که این گلدان بسیار کمیاب متعلق به سلسه فاطمیه بوده که طی قرون 10 تا 12 بر شمال افریقا و خاورمیانه حکومت می‌کردند.

منابع این حراجی اظهار داشتند که فروش ماه ژانویه این گلدان با توافق فسخ شود اما جزئیاتی درباره فسخ این معامله ارائه نشده است.

این گلدان روی یک قطعه سنگ بلور بدون نقص ساخته شده و گود کردن داخلی و حکاکی‌های آن با دست صورت گرفته است.

فروش مجموعه هنرهای اسلامی و هندی حراج کریستی از روز هفتم اکتبر آغاز می‌شود و انتظار می‌رود مبلغ حاصل از آن 11 میلیون پوند باشد.

در ماه آوریل نیز در حراجی سوتبی کلید قرن دوازدهمی کعبه در مکه به قمیت 2/9 میلیون پولند به فروش رسید که رکورد تازه‌ای را برای فروش آثار اسلامی در یک حراجی رقم زد.

این کلید در دوره خلفای عباسی از آهن ساخته شده بود و 37 سانتیمتر طول داشت و 18 برابر آنچه که تخمین زده می شد به فروش رفت.