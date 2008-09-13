آیه روز:

یا أیها الناس اتقوا ربکم إن زلزلة الساعة شیء عظیم .

اى مردم، از پروردگارتان پروا کنید ، بى تردید زلزله قیامت ، واقعه اى بزرگ است .

سوره حج، آیه 1

ذکر روز شنبه:

حدیث امروز:

حضرت علی(ع) در نهج البلاغه:

و ان فى سلطان الله عصمة لامرکم، فَاعطوه طاعتکم غیر ملَومة و لا مستکره بها. و الله لتفعلن او لینفلن الله عنکم سلطان الاسلام، ثم لا ینقله الیکم ابدا حتى یأرز الامر الى غیرکم.



پیروى از حجت خداوند حافظ زندگى شماست، از حجت خدا اطاعت کنید بدون اینکه سرزنش شوید و به آن مجبور گردید. به خدا قسم باید پیروى کنید و گرنه خداوند حکومت اسلام را از شما خواهد گرفت، و آن را تا به دیگرى منتقل نکند به دست شما نخواهد داد.