خدا را برای کسب مدال طلا شکر می کنم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به چین، حمزه محمدی پس از کسب نخستین مدال کاروان مهر علوی در بازیهای پارالمپیک در نشست خبری گفت: پیش از همه از محمود خسروی وفا رئیس فدراسیون جانبازان و معلولین تشکر می کنم به خاطر اینکه وزنه برداران را به اردوهای بلند مدت فرستاد تا آنها به طور کامل به آمادگی دست پیدا کنند.

وی با بیان اینکه فرصت را مغتنم می شمرم تا از مربیان مجرب و کارکشته تیم ملی نیز تشکر کنم، ادامه داد: در 10 ماه گذشته اردو و تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتم و توانستم در نهایت به مدال طلای پارالمپیک دست پیدا کنم.

محمدی در پاسخ به این سوال خبرنگاران که آیا فشار برای کسب مدال روی عملکرد او تاثیر داشته است گفت: من فکر نمی کردم که "مرتضی دشتی" به این سرعت از دور مسابقات حذف شود. او بیشترین شانس را برای کسب مدال طلا داشت. با حذف دشتی مسئولیت سنگینی بر عهده من بود و باید روحیه را به اردوی تیم ملی وزنه برداری باز می گرداندم.

دارنده مدال طلای پارالمپیک پکن خاطر نشان کرد: با این حال با اعتمادی که به مربیان خود داشتم هرگز در خصوص کسب مدال طلا تردید نکردم. آنها بهترین وزنه ها را برای من انتخاب کرده بودند.

وزنه بردار دسته 60- کیلوگرم ایران گفت: وزنه برداران روس و مصری نیز عملکرد خوبی در این پیکارها داشتند که جا دارد کسب مدال نقره و برنز را به این دو ورزشکار هم تبریک بگویم.

حمزه محمدی عصر امروز در سالن " بوآ" پکن در دسته 60- کیلوگرم اولین مدال طلای کاروان مهر علوی را کسب کرد.