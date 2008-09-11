ایروان و باکو در حل مناقشه قره باغ جدی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، عبدالله گل در بازگشت از آذربایجان در جمع خبرنگاران ضمن مثبت خواندن مذاکرات خود با مقامات ایروان و باکو درباره مناقشه قره باغ اعلام کرد: هر دو طرف تصمیم جدی در حل مناقشات فیمابین دارند.

رئیس جمهور ترکیه در ادامه افزود: مناقشه قفقاز اراده آذربایجان و ارمنستان را برای حل مسائل فیمابین محکمتر کرده است.

گل در یک سفر تاریخی اخیرا از ارمنستان بازدید به عمل آورد و روز گذشته به آذربایجان سفر کرد.

ترکیه و ارمنستان بدلیل اتهام نسل کشی ارامنه در جنگ جهانی اول بدست حکومت عثمانی در حدود یک قرن است که روابط دیپلماتیک ندارند و اخیرا تلاش برای حل اختلافات را آغاز کرده اند.

ترکیه به عنوان حامی آذربایجان قصد دارد با میانجیگیری در مناقشه قره باغ روابط خود با ارمنستان را تقویت کند.

آذربایجان و ارمنستان بر سر حاکمیت قره باغ علیا اختلاف دارند و طرفین بارها در این باره با هم درگیر شده اند، اما درعین حال در آخرین مناقشه طی جنگی که از 1991 تا 1994 پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بین دو کشور به وقوع پیوست، ارمنستان کنترل آن را به دست گرفت و در نتیجه باکو کنترل خود بر قره باغ و 7 منطقه متعلق به آن را از دست داد.

در حال حاضر قریب به 14 سال است که بین دو کشور آتش بس برقرار است، در حالی که "گروه مینسک" و دیگر طرفها در حال رایزنی برای حل مناقشه هستند، اما درعین حال آذربایجان همچنان قره باغ را جزئی از خاک خود می داند و ترکیه نیز به عنوان متحد این کشور از این ادعا حمایت کرده است.