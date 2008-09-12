عبدالله ناصری، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه های خاتمی برای حضور در انتخابات و اداره کشور بر اساس همان اصول و چارچوب برنامه های قبلی تنظیم خواهد شد و البته توجه به شرایط روز در برخی مسائل حتما در آن لحاظ خواهد شد.

وی از بنیاد باران به عنوان مجری تنظیم برنامه های سید محمد خاتمی برای اداره کشور نام برد و افزود: با توجه به ظرفیت بالای این نهاد و حضور کارشناسان، نخبگان و وزرای سابق در آن مسئولیت تنظیم برنامه های خاتمی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دهم بر عهده بنیاد باران است.

ناصری با اشاره به برنامه ریزی بنیاد باران برای سایر اصلاح طلبان در چند انتخابات گذشته تصریح کرد: هم اکنون برنامه اصلاح طلبان برای اداره کشور از سوی بنیاد باران در حال تدوین است که این برنامه در صورت حضور خاتمی یا هریک از اصلاح طلبان به نمایندگی از اصلاح طلبان به کاندیدای نهایی ارائه خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد که بنیاد باران به عنوان نهادی که از پتانسیل کارشناسی و ظرفیت علمی بالایی برخوردار است بدون انجام فعالیتهای سیاسی و تبلیغاتی برنامه اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات را تنظیم می کند.