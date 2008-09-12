بیماران دیابتی روزه دار هر 10 روز وضعیت سلامتی خود را چک کنند

دکتر محمد رئوف در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: اطلاعات غلط بیماران در خصوص دیابت بسیار زیاد است و در کشور مطالعه و معیار علمی در این زمینه نداریم.
وی ادامه داد: بیماران دیابتی تنها در صورتی میتوانند روزه بگیرند که کنترل خوبی بر بیماری خود داشته باشند.
وی با بیان اینکه بیماران دیابتی روزهدار باید هر 10 روز یا دو هفته یک بار چک شوند، افزود: بدن بیمار دیابتی که کنترل قند ندارد تحمل روزهداری را نخواهد داشت و سه ساعت بعد از خوردن سحری، بدن روشهای متابولیک غیرعادی را برای تامین قند به کار برده و تولید سم میکند بنابراین روزه برای این افراد بسیار مضر خواهد بود.
وی اظهار داشت: در مورد بعضی بیماریها مثل زخم معده، بیماریهای قلبی و تنگی عروق، دیابت، بیماریهای کلیوی، سنگ کلیه و ناراحتیهای گوارشی همه پزشکان معتقدند که بیماران نباید روزه بگیرد.
وی ادامه داد: بیمارانی که ناراحتیهای چشمی دارند نیز در صورت ابتلا به دیابت نمیتوانند روزه بگیرند.
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