ساخت 16 کلاس درس جدید در جویبار آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید رنجبر عصر پنج شنبه در مراسم آغاز ساخت این واحدهای آموزشی در جویبار گفت: کلنگ آغاز ساخت دبیرستان 10 کلاسه شهدای کوهی خیل و کردکلا به زمین زده شد .

وی افزود : این دبیرستان دخترانه با زیربنای هزار و 750 مترمربع در دو طبقه و با اعتبار 7 میلیارد ریال ساخته شد .

رنجبر گفت : عملیات ساخت مدرسه 6 کلاسه حاج محمود عزیزی در کلاگر محله جویبار آغاز شد .

مدیر آموزش پرورش جویبار افزود : این دبستان در 4 هزار مترمربع زمین اهدایی حاج محمود عزیزی با اعتبار 150 میلیون تومان احداث می شود .

عبدالوحید رنجبر تصریح کرد : تک شیفته کردن مدارس با احداث واحدهای جدید آموزشی از سیاست های آموزش و پرورش در جویبار است .

وی همچنین از افتتاح پروژه 8 کلاسه زینب فقیهیان در جویبار خبر داد و افزود : این واحد آموزشی با 5 میلیارد ریال اعتبار و زیربنای هزار و 640 مترمربع به بهره برداری رسید .

