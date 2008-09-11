تهدیدهای القاعده بیانگر درماندگی و شکست آن در عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، علی الدباغ خاطرنشان کرد: دعوت ابوعمر البغدادی برای ترور مسئولان عراقی به ویژه طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق بیانگر درماندگی این گروه[القاعده] و شکست آن در برابر صبر و پایداری تمامی عراقی ها و وحدت ملی آنهاست.

دباغ در ادامه گفت: این دعوت بخشی از جنگی است که این گروه تکفیری گمراه بر ضد ملت عراق اعمال می کند و برای هیچکس تفاوتی قائل نیست بلکه انسان را هدف قرار داده است. این دعوت همچنین بیانگر ناتوانی القاعده در سوق دادن گروههای عراقی به جنگ طائفه ای است.

"ایاد السامرایی" رئیس فراکسیون جبهه التوافق نیز خاطرنشان کرد: عناصر القاعده شکست خویش را با این اظهارات و تهدیدها جبران می کند.

لازم به ذکر است ابوعمر البغدادی سرکرده القاعده در عراق روز چهارشنبه در یک نوار صوتی خواستار ترور مسئولان عراقی شده بود.