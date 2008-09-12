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۲۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۲۹

کیدمن کم‌بازده‌ترین بازیگر هالیوود معرفی شد

کیدمن کم‌بازده‌ترین بازیگر هالیوود معرفی شد

نیکول کیدمن با پیشی گرفتن از راسل کرو در فهرست بازیگرانی که در ازای دستمزد دریافتی برای استودیوها بازدهی مناسب نداشته‌اند، رده نخست دومین فهرست سالانه مجله فوربس را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رویترز اعلام کرد فهرست "کم‌بازده‌ترین ستاره‌ها" مجله فوربس نشان می‌دهد بازیگر برنده اسکار پارسال به ازای هر یک دلار دستمزدی که دریافت کرد تنها یک دلار درآمدزایی داشت، در حالی که سال قبل این نسبت یک به هشت بود.

فیلم "هجوم" با بازی کیدمن که بازسازی فیلم کلاسیک "هجوم ربایندگان جسم" بود، حتی به ازای هر دلار 68/2 دلار ضرر داد. این در حالی است که کیدمن برای این فیلم 17 میلیون دلار دستمزد گرفته است. به نوشته فوربس، با اینکه کیدمن در 2002 با "ساعت‌ها" برنده اسکار شد، اما او بیش از هر چهره سرشناس دیگر در هالیوود بیش از استحقاق خود دستمزد می‌گیرد.

رده دوم این فهرست را جنیفر گارنر از آن خود کرد که فیلم‌های او شامل "قلمرو" و "بگیر و رها کن" در گیشه شکست خوردند. او در ازای هر یک دلار دستمزد 6/3 دلار درآمدزایی داشته است. تام کروز با یک دلار در برابر چهار دلار رده سوم فهرست را دارد که بخش زیاد آن برای شکست تجاری "شیرها برای بره‌ها" بود. او به ازای هر دلار دستمزد تنها 88/1 دلار برگرداند.

فوربس برای تهیه این فهرست متوسط درآمد ناخالص سه فیلم آخر یک بازیگر را بر دستمزد او قسمت کرده است. دیگر بازیگرانی که در فهرست "کم بازده‌ترین ستاره‌ها" مجله فوربس قرار دارند می‌توان به کامرون دیاز، جیم کری، نیکلاس کیج، درو باریمور، ویل فرل و کیت بلانشت اشاره کرد.

پارسال کرو در صدر فهرست کم‌بازده‌ترین ستاره‌ها قرار داشت و کیدمن دوم بود. یکی از دلایل بهبود وضعیت کرو موفقیت تجاری فیلم "گانگستر آمریکایی" بود که به ازای هر یک دلار 8/10 دلار درآمدزایی داشت.

کد مطلب 747992

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