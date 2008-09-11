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۲۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۷:۳۲

گفتگوی براون و بوش درباره افغانستان/ زرداری به لندن می رود

گفتگوی براون و بوش درباره افغانستان/ زرداری به لندن می رود

نخست وزیر انگلیس از گفتگوی امروز خود با رئیس جمهور آمریکا درباره افغانستان خبر داده و دیدار رئیس جمهور جدید پاکستان از لندن برای کمک به مبارزه با طالبان را راهگشا دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، گوردون براون نخست وزیر انگلیس درگفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: وی امروز در گفتگو با جرج بوش، رئیس جمهور آمریکا از طریق ویدئو کنفرانس آرایش جدید نیروهای آمریکایی و ناتو را در مبارزه با طالبان بررسی خواهد کرد.

وی همچنین از دیدار با آصف علی زرداری، رئیس جمهور جدید پاکستان در لندن در آینده نزدیک به منظور گفتگو با وی درباره همکاری های دوجانبه در مبارزه با تروریسم خبر داد.

براون بر اتخاذ استراتژی جدیدی برای مبارزه با طالبان از طریق کمک گرفتن از اسلام آباد تاکید کرد.

کد مطلب 747995

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