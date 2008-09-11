گفتگوی براون و بوش درباره افغانستان/ زرداری به لندن می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، گوردون براون نخست وزیر انگلیس درگفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: وی امروز در گفتگو با جرج بوش، رئیس جمهور آمریکا از طریق ویدئو کنفرانس آرایش جدید نیروهای آمریکایی و ناتو را در مبارزه با طالبان بررسی خواهد کرد.

وی همچنین از دیدار با آصف علی زرداری، رئیس جمهور جدید پاکستان در لندن در آینده نزدیک به منظور گفتگو با وی درباره همکاری های دوجانبه در مبارزه با تروریسم خبر داد.

براون بر اتخاذ استراتژی جدیدی برای مبارزه با طالبان از طریق کمک گرفتن از اسلام آباد تاکید کرد.