روسیه درپی تسلط بر جمهوری های سابق شوروی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ولادیمیر پوتین اعلام کرد: ما دارای آرزوهای امپریالیستی نبوده و در تلاش برای احیاء سلطه بر کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق نیستیم.

اخیرا و در نتیجه مناقشه قفقاز، تنش ها بین روسیه و غرب به شدت افزایش یافت و این کشور به تلاش برای الحاق گرجستان، اوکراین و دیگر جمهوریهای سابق شوروی به قلمرو سرزمینی خود متهم شد.

درگیری ها در گرجستان پس از حملات ارتش این کشور به منطقه اوستیای جنوبی آغاز شد که با حضور ارتش روسیه در منطقه و پیشروی به سوی تفلیس همراه شد.

مدودف روز شنبه 26 مرداد، طرح پیشنهادی فرانسه برای آتش بس با گرجستان را امضا کرد تا درگیریها با این کشور درباره اوستیای جنوبی پایان یابد.