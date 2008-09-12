کیفیت سازی مهمترین راهکار حل مشکلات صنعت چای است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، قهرمانی استاندار گیلان عصر پنجشنبه در جلسه بررسی وضعیت چای گیلان در رشت، افزود: در دهه های گذشته های چای مرغوب ایرانی جای خود را به چای های بدون کیفیت خارجی داده است که باید جایگاه واقعی و از دست رفته این محصول بازگردانده شود.

وی با اعلام اینکه حل مشکلات چایکاران، کارخانجات و بازرگانی چای را بسیار ضروری دانست، گفت: مسئولیت خطیر ساماندهی امور چای به گیلان واگذارشده است و مطمئنا برنامه ریزی برای افزایش کیفیت افزایش محصول اجتناب ناپذیر است.

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور ساماندهی چای با اشاره به اینکه کیفیت سازی، راهکاری مناسب برای شکوفایی صنعت چای است، افزود: کیفیت سازی راهکار راهبردی برای شکوفایی صنعت چای است که باید تلاش مضاعف دراین زمینه انجام شود.

وی اذعان داشت: با تولیدخوب و کیفیت سازی چای می توان ذائقه مردم را تغییر داد و صنعت چای کشور را رونق بخشید.

وی همچنین از بهبود وضعیت چای در استان خبر داد و گفت: با تشکیل سه کمیته تولید، فرآوری و بازرگانی چای، وضعیت این محصول مهم کشاورزی استان بهبود و بهتر خواهد شد.

قهرمانی بیان داشت: با توجه به تفویض اختیاراتی که در زمینه تصمیم‌گیری چای از سوی ریاست جمهوری به استاندار گیلان شده، از این پس تصمیم‌گیریها در خصوص چای در استان انجام می‌شود.

وی، با بیان اینکه همه باید تلاش کنند تصمیم گیری در خصوص چای در گیلان به خوبی انجام شود، افزود: اگر این طرح به خوبی انجام نشود وضعیت چای گیلان به مراتب شکننده‌تر از قبل خواهد شد.

قهرمانی ادامه داد: حیثیت گیلان، امروز در دست مسئولین استان است و باید سعی شود این طرح به خوبی اجرا شود.