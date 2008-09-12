۲۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۰۱

کشته شدن صد عضو طالبان در پاکستان

با افزایش حملات طالبان به مردم و نیروهای امنیتی پاکستان، ارتش این کشور در یک حمله به مقر این گروه شورشی، صد نفر از آنها را کشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارتش پاکستان در حمله به پایگاههای طالبان در مناطق قبیله ای " باجوار" در شمال غرب این کشور صد شورشی را کشت.

این حمله روز گذشته و در نزدیکی شهر "عنایت خیلی" انجام شد و در این حمله یک بازار مورد استفاده طالبان به کلی تخریب شد.

حمله ارتش پاکستان در پاسخ به حمله اعضای طالبان به یک گشتی نیروهای امنیتی این کشور انجام شد.

دولت پاکستان سعی دارد از طریق برقراری آتش بس با طالبان، ناآرامی ها را در این کشور کاهش دهد که با دخالت آمریکا تاکنون این امر محقق نشده است.

کد مطلب 748024

