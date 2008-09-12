از مسعود مرادی تشکر می کنم / رحمتی دوپینگ خدایی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی پس از برتری یک بر صفر تیمش مقابل پرسپولیس با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی افزود: هر دو تیم پرسپولیس و مس بازی خوبی را به نمایش گذاشتند که خوشبختانه در نهایت تقابل این دو تیم با برتری تیم مس همراه شد.

وی یاد آورشد: در ابتدای فصل گفته بودم که تیم مس یکی از مدعیان قهرمانی خواهد بود. طی چند بازی گذشته چهره یک مدعی را داشتیم اما هنوز صد در صد به شرایطی که مورد نظر من است دست پیدا نکرده ایم. رفته رفته به حد ایده آلی که پیش بینی کرده ام می رسیم و تیمی خواهیم شد که از مدعیان اصلی قهرمانی خواهد بود.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان با تاکید بر اینکه تیم مس می توانست زودتر از دقیقه 82 به گل برتری دست یابد افزود: ما در نیمه اول شانس ها و موقعیت های گلزنی زیادی داشتیم اما مهدی واعظی در روزی که بسیار خوب عمل می کرد مانع از گلزنی مهاجمان ما شد.

وی با تبریک به تیم پرسپولیس برای ارائه یک بازی جاندار و جوانمردانه یاد آور شد: پیش از بازی گفته بودم یا پرسپولیس را شکست می دهیم یا مغلوب این تیم می شویم ما برای مساوی به تهران نیامده بودیم و دنبال یک امتیاز مسابقه نبودیم. در این بازی هم به هیچ عنوان وقت تلف نکردیم و اگر بازیکنان ما روی زمین افتادند به علت آسیب دیدگی بود.

خبرنگاری از مظلومی پرسید آیا رحمتی در این بازی دوپینگ کرده بود چرا که عملکردی فراتر از لیگ برتر ایران داشت. مظلومی در پاسخ به سئوال این خبرنگار گفت: رحمتی دروازه بان شماره یک تیم ملی ایران است و بهترین گلر حال حاضر فوتبال ماست. رحمتی با توسل به خدا دوپینگ می کند. دوپینگ او دوپینگ خدایی است نه دوپینگ دارویی.

وی از اظهار نظر درخصوص عملکرد تیم داوری بازی پرسپولیس و مس کرمان خودداری کرد و گفت: قانون داوری را نمی دانم و اینکه توپ باید به دست بخورد یا دست به توپ بخورد داوران پنالتی اعلام می کنند. به عقیده من مسعود مرادی در این بازی قضاوت خوبی داشت . او بهترین داور ایران است و به عقیده من عملکرد او در بازی پرسپولیس - مس جای سپاسگزاری دارد. ما حتی اگر علیه مان پنالتی هم می گرفت هیچ ایرادی به عملکرد او وارد نمی کردیم حتی اگر بازی را می باختیم نیز از داور تشکر می کردم.

مظلومی در پایان در پاسخ به این سئوال که پیروزی برابر استقلال و پرسپولیس در دو هفته گذشته می تواند نوید بخش حضور مس در جمع سه تیم بالای جدول رده بندی باشد گفت: مطمئنا هدف ما کسب چنین جایگاهی است و برای رسیدن به آن باید برابر هر حریفی حتی در زمین خودش پیروز شویم.