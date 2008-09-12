همزمانی آغاز سفرهای درون شهری از معضلات تشدید ترافیک است

مهندس جعفر تشکری هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر به تعداد اتوبوسهای شرکت واحد اشاره کرد و افزود: این تعداد اتوبوس پاسخگوی نیاز شهر نیست.

وی با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم اتوبوسهای اسقاط را به کار بگیریم نیز همچنان با تراکم مسافر مواجه خواهیم بود، تصریح کرد: یکی از مشکلات در این راه، توزیع سفرهای شهری و زمان آغاز این سفرها است.

تشکری هاشمی از مدارس و دانشگاهها، ادارات و شاغلین سایر صنوف به عنوان متقاضیان انجام سفرهای روزانه نام برد و افزود: اغلب این گروهها تقریبا در یک فاصله زمانی بسیار کوتاه بین 5/8 تا 9 صبح مبادرت به انجام سفر می کنند.

معاون شهردار تهران ادامه داد: در چنین وضعیتی حمل و نقل عمومی قادر نیست به همه این سفرها سرویس مناسب ارائه بدهد و لذا در انجام سفرها دچار مشکل می شویم.

وی گفت: اگر فاصله شروع به کار مراکز آموزشی، ادارات و... بیشتر بود قطعا ناوگان حمل و نقل عمومی نیز بهتر سرویس خواهد داد.