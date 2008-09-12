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۲۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۰۴

تشکری هاشمی در گفتگو با مهر:

همزمانی آغاز سفرهای درون شهری از معضلات تشدید ترافیک است

همزمانی آغاز سفرهای درون شهری از معضلات تشدید ترافیک است

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ، از همزمان انجام شدن سفرهای درون شهری گروههای مختلف به عنوان یک معضل در تشدید ترافیک مهر ماه نام برد.

مهندس جعفر تشکری هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر به تعداد اتوبوسهای شرکت واحد اشاره کرد و افزود: این تعداد اتوبوس پاسخگوی نیاز شهر نیست.

وی با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم اتوبوسهای اسقاط را به کار بگیریم نیز همچنان با تراکم مسافر مواجه خواهیم بود، تصریح کرد: یکی از مشکلات در این راه، توزیع سفرهای شهری و زمان آغاز این سفرها است.

تشکری هاشمی از مدارس و دانشگاهها، ادارات و شاغلین سایر صنوف به عنوان متقاضیان انجام سفرهای روزانه نام برد و افزود: اغلب این گروهها تقریبا در یک فاصله زمانی بسیار کوتاه بین 5/8 تا 9 صبح مبادرت به انجام سفر می کنند.

معاون شهردار تهران ادامه داد: در چنین وضعیتی حمل و نقل عمومی قادر نیست به همه این سفرها سرویس مناسب ارائه بدهد و لذا در انجام سفرها دچار مشکل می شویم.

وی گفت: اگر فاصله شروع به کار مراکز آموزشی، ادارات و... بیشتر بود قطعا ناوگان حمل و نقل عمومی نیز بهتر سرویس خواهد داد.

کد مطلب 748028

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