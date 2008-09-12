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۲۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۵۱

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از خبرگزاریهای خارجی به شرح زیر است.

-درپی حمله موشکی جدید آمریکا به شمال غرب پاکستان دستکم 12 تن کشته و زخمی شدند.

-انتخاب نخست وزیر تایلند در پارلمان این کشور به چهارشنبه آتی موکول شد.

-پاپ بندیکت شانزدهم امروز جمعه سفرش را به فرانسه آغاز کرد.

-هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا، آمریکا به توقف صادرات نفت خام به این کشور تهدید کرد.

-بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد از توافقنامه سیاسی در زیمبابوه استقبال کرد.

-واشنگتن سفیر بولیوی را در پاسخ به اقدام مشابه از سوی این کشور اخراج کرد.

-وزارت دفاع آمریکا از کشته شدن دونظامی این کشور در دوحادثه جداگانه که در شرق افغانستان به وقوع پیوست، خبر داد.

-بیل کلینتون رئیس جمهوری سابق آمریکا پیش بینی کرد که باراک اوباما نامزد حزب دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا به راحتی در انتخابات 4 نوامبر پیروز شود. 

-دیوید پتریوس فرمانده نظامیان آمریکایی در عراق که در 19 ماه جاری میلادی از مقام خود کناره گیری می کند، اعلام کرد : اختلافات موجود بین گروه های سیاسی، پیشرفت هایی را که در خلال ماه های اخیر به دست آمد، از بین برد.

-اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت منتخب فلسطین شب گذشته در تماسی تلفنی با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفتگو کرد.

کد مطلب 748031

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