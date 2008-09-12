به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر محمود احمدی نژاد عصر پنجشنبه با حضور در دانشگاه علم و صنعت با شماری از مردم شرق تهران دیدار و گفتگو کرد و طرحها ، پیشنهادات و مشکلات آنان را مورد رسیدگی قرار داد.



رئیس جمهور در این دیدار رو در رو با اقشار مختلف مردم شرق تهران از جمله جانبازان، جوانان، مهندسین، تولید کنندگان، بانوان و فرهنگیان دیدار کرد .



حمایت از طرح اشتغال زایی، مساعدت برای فعالیتهای پژوهشی در زمینه بیوتکنولوژی، حمایت از سرمایه گذاری در عرصه هوا فضا، مساعدت برای تجهیز بیمارستان آرش به منظور تبدیل آن به بیمارستان جامع بانوان و برخی مشکلات شخصی و نیز شکایت از شهرداریها، از جمله موارد مطرح شده از سوی ملاقات شوندگان بود که رئیس جمهور دستورات لازم را برای رسیدگی و پیگیری صادر کرد.



در این ملاقات همچنین دو نفر از جانبازان به نمایندگی از جانبازان قطع نخاع، مشکلات و درخواستهای خود را با رئیس جمهور در میان گذاشتند و خواستار ساخت مرکز جامع توانبخشی برای جانبازان قطع نخاع شدند که دکتر احمدی نژاد بلافاصله با وزیر بهداشت و درمان تماس گرفت و دستورات لازم را برای تجهیز یکی از مراکز موجود و اختصاص آن به جانبازان قطع نخاع صادر کرد.



همزمان با ملاقات رئیس جمهور جمعی از مشاوران و معاونان وی نیز با شمار دیگری از مردم این منطقه دیدار کردند و مسایل و مشکلات آنان را مورد رسیدگی قرار دادند.



رئیس جمهور پنجشنبه هفته گذشته نیز با جمعی از مردم شهرستان ری ملاقات چهره به چهره داشت.

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