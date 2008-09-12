داور خارجی بیاورند هزینه هایش را ما می دهیم/ اشتباهات داوری عمدی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هدایتی که پس از شکست شب گذشته پرسپولیس برابر مس کرمان از عملکرد داور مسابقه به شدت ناراحت بود، در جمع خبرنگاران گفت: اگر فدراسیون فوتبال و کمیته داوران بودجه کافی برای استفاده از داور خارجی در دیدارهای مهم لیگ را ندارد، ما حاضریم هزینه لازم را در این خصوص پرداخت کنیم.

وی با بیان اینکه به عنایت علاقه خاصی دارد و امیدوار است رئیس کمیته داوران این پیشنهاد را بپذیرد، افزود: اگر داوران ما نیاز به آموزش دارند ما هزینه های برگزاری این کلاس ها را می پردازیم تا حداقل با استفاده از اساتید مجرب و آموزش مناسب جلوی این اشتباهات گرفته شود.

رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه اشتباهات داوری در سه هفته گذشته پرسپولیس را از کسب هفت امتیاز مهم و سرنوشت ساز محروم کرده است، خاطرنشان ساخت: حتما این اشتباهات عمدی است زیرا مگر می شود در سه بازی متوالی اینچنین حق یک تیم ضایع شود، من که چنین احساسی دارم.

وی در این مورد اضافه کرد: روز شنبه نشست فوق العاده هیئت مدیره را برگزار می کنیم و در آن اتفاقات این دیدار و خصوصا بحث داوری های اخیر را بررسی خواهیم کرد زیرا ادامه این وضعیت قابل تحمل نیست و نمی توانیم ببینیم اینچنین با احساسات پاک هواداران بازی می شود. مطمئنا در آن نشست برای حل این مشکل برنامه ریزی خواهیم کرد.

هدایتی با بیان اینکه بازیکنان پرسپولیس مستحق پیروزی در این دیدار بودند و به همین دلیل به هرکدام از آنها مبلغ یک میلیون تومان که همان پاداش پیروزی در مسابقات است، پرداخت شد، تاکید کرد: اعتراض خود به داوری های اخیر را بصورت مکتوب به فدراسیون فوتبال ارسال می کنیم و اگر آنها به این موضوع رسیدگی نکردند، به مراجع بالاتر شکایت خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه به عنوان عضو هیئت مدیره پرسپولیس پس از اتفاقاتی که در این دیدار رخ داد، نمی تواند راحت بخوابد، در مورد حضور پله در ایران اظهار داشت: حضور قطعی پله در ایران شایعه است. البته ما با پله مذاکره کردیم اما وی درخواست 150 هزار دلار پول نقد برای حضور در ایران کرد که در حال حاضر باشگاه بودجه لازم برای پرداخت چنین مبلغی را ندارد.

رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در این مورد ادامه داد: امروز بودجه باشگاه را باید در جاهایی مهمتر از حضور پله در ایران هزینه کنیم، البته شاید یک روزی توانستیم چنین هزینه ای را پرداخت کنیم ولی در حال حاضر امکان آن را نداریم.

هدایتی در مورد صحبت های امیر عابدینی هم تاکید کرد: عابدینی بزرگتر من است و همیشه به ایشان احترام می گذارم ولی اطمینان دارم از صحبت هایم سوء برداشت شده است. من نگفتم تنها مدعی خرید سهام باشگاه هستم و بسیار مایلم اگر دولت قصد فروش سهام تیم را داشت، همه در این راه مهم قدم بردارند.

رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس درپایان گفت: هزینه هایی که در این مدت انجام داده ام براساس مصوبات هئیت مدیره بوده است که بخش از آن بصورت قرض الحسنه و بخش دیگر بصورت کمک بلاعوض در اختیار باشگاه پرسپولیس قرار گرفته است و همه آنها حساب و کتاب دارد.