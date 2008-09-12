امرالله شمقدری در حاشیه دیدار با مسئولان کتابخانههای عمومی استان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: تلاش میکنیم در راستای شعار عدالت محوری، توزیع کتابخانهها در خراسان رضوی به صورت متوازن پیش رود تا تمامی اقشار جامعه توان استفاده از امکانات عمومی را داشته باشد.
وی اظهار داشت: این نهاد در سه سال گذشته با جدیت فعالیت خود را پیگیری میکند و یکی از اهداف عمده آن، تاسیس و توسعه کتابخانهها در سراسر استان است.
مدیرکل امور اجتماعی و شوراهای استانداری خراسان رضوی افزود: ریاست جمهوری در راستای توسعه فضای کتابخوانی، وزارت کشور را موظف به پیگیری وصول سهم نیم درصد شهرداریها کرده است.
شمقدری تصریح کرد: در حال حاضر در خراسان رضوی 100 کتابخانه عمومی فعالیت میکند.
وی اظهار داشت: امیدواریم با اجرای دقیق قانون در خصوص توسعه و تجهیز کتابخانهها سرانه مطالعه در استان ارتقا یابد و توزیع متوازن فضای مناسب برای مطالعه محقق شود.
مدیرکل امور اجتماعی و شوراهای استانداری خراسان رضوی افزود: در حال حاضر انجمنهای کتابخانههای عمومی در 66 شهر استان آماده دریافت سهم نیم درصد شهرداری از درآمد خود برای توسعه کتابخانهها هستند.
وی به وصول یک درصدی سهم یادشده در سال 84 اشاره کرد و افزود: این رقم در سال 85 به 6 درصد و در سال 86 به 8 درصد رسید و امیدواریم در سال جاری 100 درصد این مبالغ وصول شود.
نظر شما