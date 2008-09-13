کاشی و سرامیک ضد باکتری در کشور تولید شد

نیلوفر چاوشی مدیر واحد پلیمر شرکت نانو نصب پارس در گفتگو با خبرنگار با بیان این خبر گفت: نانو ذرات نقره به دلیل خاصیت آنتی باکتریال بودن مانع از ایجاد بیوفیلمها مانند کپک در محیطهای مرطوب می شوند.
وی افزود: از این رو این با وارد کردن این نانوذرات در لعاب موفق به تولید نوعی کاشی و سرامیک ضد باکتری شدیم.
به گفته چاوشی این شرکت در حال مذاکره با برخی از شرکتهای تولید کننده برای وارد کردن این نانو ذرات در لعاب کاشی و سرامیک هستند که در صورت تایید نهایی کاشیهای ضد باکتری تولید می شود.
مدیر واحد پلیمر شرکت نانو نصب پارس از طراحی و تولید نوعی مخازن آب خبر داد و اضافه کرد: با وارد کردن نانوذرات نقره در پروسه تولید مخزن نانو نقره با دوز پایین مخازن آبی را تولید کردیم که قادر است زمان ماندگاری آب را افزایش می دهد.
وی تاکید کرد: علاوه بر این می تواند از ایجاد بوی بد آب جلوگیری می کند.
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