کاشی و سرامیک ضد باکتری در کشور تولید شد

پژوهشگران کشور با استفاده از نانو ذرات نقره نوعی کاشی و سرامیک آنتی باکتریال تولید کردند. این نوع کاشی و سرامیک قابل استفاده در حمام، بیمارستانها و استخرها است و مانع از ایجاد بیوفیلم و رشد قارچها و باکتریها می شود.