22 درصد سنگهای تزئینی و معدنی کشور در لرستان تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استاندار لرستان شب گذشته در جلسه کارگروه صنعت و معدن در محل استانداری لرستان ، اظهار داشت : هم اکنون لرستان رتبه نخست تولید سنگهای تزیینی و معدنی را در کشور به خود اختصاص داده است .

صابری با اشاره به جایگاه صنعت سنگ لرستان در ایران و جهان ، تصریح کرد : همچنین این استان از نظر میزان استخراج سنگ بعد از استان اصفهان رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است .

وی در ادامه با تاکید بر اینکه طرح های پیشنهاد شده در کارگروه صنعت و معدن باید دارای ویژه گی ها و مزیت های اقتصادی باشند ، یادآور شد : داشتن زمینه صادراتی، وجود بازار مصرف ، قابلیت رقابت محصول تولیدی با محصولات مشابه ، داشتن حداقل هزینه حمل و نقل ، داشتن توجیه اقتصادی و رفع بخشی از نیازهای کشور از جمله ویژه گی هایی است که در این طرح ها باید لحاظ شود .

استاندار لرستان یکی از قطب های اقتصادی استان را که پتانسیل لازم را برای ایجاد توسعه و جذب سرمایه گذاران را داراست منطقه ویژه اقتصادی ازنا عنوان و ابراز امیدواری کرد : بتوان هر چه سریعتر شرایط رونق این منطقه را فراهم و آن را از حیطه فعالیت شرکت شهرکهای صنعتی خارج و به صورت مستقل ساماندهی کرد .

صابری همچنین خواستار گسترش منطقه ویژه اقتصادی ازنا به منظور رفع مشکلات موجود در آن از 71 هکتار به 100 هکتار شد .

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افتتاح پیش از موعد آزاد راه خرم آباد - پل زال ، خاطر نشان کرد : عظیم ترین واحدهای تولیدی گچ ، سیمان و آهک را می توان با توجه به منابع موجود در این مسیر احداث کرد .