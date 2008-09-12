شش هیئت تجاری از خراسان رضوی به کشورهای مختلف اعزام شدند

علی صفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این هیئتهای تجاری از سوی سازمان بازرگانی استان، اتاق بازرگانی مشهد و شرکت نمایشگاههای بین‌المللی مشهد به کشورهای چین، پاکستان، عراق، ترکمنستان، نیجریه و مکزیک اعزام شدند.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی برپایی همایش همکاریهای اقتصادی خراسان رضوی و ایالت سین کیانگ چین، انجام هماهنگی در برگزاری نمایشگاههای استان در دو کشور عراق و ترکمنستان و برگزاری اجلاس همکاریهای مشترک جمهوری اسلامی و نیجریه را از جمله اهداف اعزام این هیئتها برشمرد.

وی ارائه سند استراتژی توسعه تجارت خارجی استان به فعالان اقتصادی در شهرهای سبزوار، نیشابور و تربت حیدریه و تصویب ایجاد شرکت هولدینگ صادرات و مرکز پشتیبانی و خدمات صادرات استان در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان را از دیگر اقدامات این سازمان در حوزه تجارت خارجی در این مدت ذکر کرد.

صفرزاده افزود: توسعه و تجهیز نمایشگاه بین‌المللی مشهد با استفاده از یارانه صادرات سازمان توسعه تجارت به میزان ‪ ۱۰‬درصد سرمایه‌گذاری انجام شده است

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی افزود: همچنین در این مدت هیئتهای اقتصادی از کشورهای قزاقستان، عراق و افغانستان با مسئولان خراسان رضوی و کشور در مشهد دیدار کردند.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره فروش کالای تولیدی خراسان رضوی در شهر خجند کشور تاجیکستان افزود: این سازمان همچنین در حوزه تجارت خارجی طی این مدت اقدام به تاسیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، اهدا اولین اوراق سهام شرکت فولاد مبارکه به صادرکنندگان حقیقی استان و برگزاری نمایشگاه و جشنواره فرش دستباف استان کرده است.