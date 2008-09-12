فرودگاه هرات بسته شد/ انتقاد استرالیا از وضعیت جنگ در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامات محلی پاکستانی خبر دادند که یک موشکی آمریکایی امروز جمعه به مناطق شمال غربی پاکستان اصابت کرد.

این مقامات افزودند: در این حمله موشکی، دستکم 12 نفر جان خود را از دست دادند.

به گفته یک مقام محلی که خواست نامش فاش نشود، این موشک به یک خانه در مرکز منطقه وزیرستان شمالی اصابت کرده است.

ازسوی دیگر، مقامات پلیس هرات خبر دادند که فرودگاه این ولایت پس از حمله موشکی شب گذشته از صبح امروز بسته شده است.

عبداله احمدی سخنگوی پلیس هرات به خبرگزاری فرانسه گفت: نیمه شب سه موشک بسوی فرودگاه شلیک شد که قربانی یا خسارتی در پی نداشت.

سخنگوی نیروی ائتلاف در غرب افغانستان از این خبر اظهار بی اطلاعی کرد.

این فرودگاه مرتبا مورد حملات شورشیان قرار می گیرد.

همچنین وزیر دفاع استرالیا از کندی پیشرفت نیروی ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان انتقاد و از احتمال عدم پشتیبانی مردم استرالیا برای حضور نیروهای این کشور در افغانستان ابراز هراس کرد.

جوئل فیتزگیبون که حامی حضور نیروهای بین المللی در افغانستان است، در یک نطق تلویزیونی گفت: پیشرفت ها در افغانستان بسیار کند است.

وزیر دفاع استرالیا همچنین گفت: ما نیروی کافی در افغانستان نداریم و تلاش کافی برای بازسازی اقتصادی و آموزش ارتش و پلیس ملی این کشور انجام نداده ایم. هنوز راه بسیاری در افغانستان باقی مانده است.

حدود یکهزار سرباز استرالیایی در افغانستان حضور دارند.

ازسوی دیگر، یک مقام وزارت دفاع آمریکا خبر داد که در دو حادثه جداگانه در شرق افغانستان دو سرباز آمریکایی کشته شدند.

به گفته این مقام که خواست نامش فاش نشود، یک سرباز در حمله شورشیان به یک پست نگهبانی کشته شد و دیگری در اثر اصابت گلوله در جریان درگیری جان خود را از دست داد.