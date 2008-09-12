کارنامه لرستان در زمینه بنگاههای زودبازده کارنامه مثبتی خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد ، سید حسین صابری عصر دیروز در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان در محل استانداری لرستان ، اظهار داشت : خوشبختانه لرستان قبل از ارائه این طرح توسط مرکز پژوهش های مجلس در یک اقدام ضربتی با تشکیل گروه های نظارتی برای نظارت بر طرحها اقدامات لازم را انجام داده است .

وی با اشاره به دستاورد های دولت نهم در بخش ایجاد اشتغال و رفع بیکاری ، تاکید کرد : یکی از اقدامات مهم دولت نهم در راستای تامین اشتغال پایدار ، حمایت از تشکیل بنگاههای زود بازده اقتصادی با اعطای تسهیلات بانکی بوده است .

وی با اشاره به اهداف طرح بنگاههای زودبازده اقتصادی ، عنوان کرد : طرح بنگاههای زودبازده اقتصادی بیشتر در جهت کمک به صنایعی بود که به دلیل کمبود اعتبار و نقدینگی دچار مشکل بوده اند .

استاندار لرستان با تاکید بر کارشناسی بودن طرح بنگاههای زودبازده ، افزود : در این طرح واحدهای اشتغالزای تک نفره و چند نفره در بخشهای مختلف اقتصادی طراحی شده است که پیش از این در برخی نقاط دیگر دنیا تجربه و نتیجه مثبت و موثر در رفع مشکل اشتغال داشته است .

صابری با تاکید بر اینکه هر طرح در ابتدای اجرا به طور معمول دچار مشکلات و گاهی انحرافات می شود، عنوان کرد : نباید تنها مشکلات را دید زیرا این طرح در لرستان با توجه به افزایش آمار بیمه شدگان تأمین اجتماعی به تعداد 16 هزار نفر در ایجاد فرصت های شغلی پایدار موثر بوده است .

وی یکی از مشکلات پیش روی این طرح را کمبود اعتبارات بانکها در سال 86 و 87 دانست و بیان داشت : وجود نظارتهای دقیق و چند مرحله ای که برای حصول اهداف این طرحها انجام شده اطمینان ما را در نتیجه بخش بودن این طرح افزایش می دهد .

در پایان این جلسه اختصاص و واگذاری 58 میلیارد ریال با عاملیت بانک صادرات برای تهیه نهاده های کشاورزی مورد نیاز کشاورزان به تصویب کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان رسید .