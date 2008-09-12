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۲۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۴۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

برداشت پسته در رفسنجان 50 درصد کاهش یافته است

برداشت پسته در رفسنجان 50 درصد کاهش یافته است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان گفت: برداشت محصول پسته از باغات رفسنجان نسبت به سال گذشته 50 درصد کاهش یافته است.

مسعود محمودی در گفتگو با مهر اظهار داشت: برداشت محصول پسته رفسنجان از امروز از سطح 100هزار هکتار باغ پسته این شهرستان آغاز می شود.

وی تصریح کرد: این کاهش شدید محصول پسته به دنبال خشکسالی سال جاری و سرمازدگی محصول پسته به خصوص در فصل بهار صورت گرفته است و خسارات هنگفتی به محصول پسته و پسته کاران وارد شده است.

محمودی افزود: طبق برآورد های انجام شده در سال جاری 30هزار تن پسته از باغ های پسته شهرستان رفسنجان برداشت می شود.

وی گفت: 40 درصد از باغهای رفسنجان در فصل بهار به دلیل سرمازدگی  از 10 تا 100درصد خسارت دیده اند.

کد مطلب 748089

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