برداشت پسته در رفسنجان 50 درصد کاهش یافته است

مسعود محمودی در گفتگو با مهر اظهار داشت: برداشت محصول پسته رفسنجان از امروز از سطح 100هزار هکتار باغ پسته این شهرستان آغاز می شود.

وی تصریح کرد: این کاهش شدید محصول پسته به دنبال خشکسالی سال جاری و سرمازدگی محصول پسته به خصوص در فصل بهار صورت گرفته است و خسارات هنگفتی به محصول پسته و پسته کاران وارد شده است.

محمودی افزود: طبق برآورد های انجام شده در سال جاری 30هزار تن پسته از باغ های پسته شهرستان رفسنجان برداشت می شود.

وی گفت: 40 درصد از باغهای رفسنجان در فصل بهار به دلیل سرمازدگی از 10 تا 100درصد خسارت دیده اند.