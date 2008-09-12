به بازیکنانمان پاداش پیروزی دادیم / تا کی باید از داوری لطمه بخوریم

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش مصطفوی شب گذشته پس از شکست یک بر صفر تیم فوتبال این باشگاه مقابل مس کرمان درجمع خبرنگاران اظهارداشت: بازیکنان ما یکی از بهترین بازی های خود را به نمایش گذاشتند به همین دلیل اعضای هیئت مدیره بلافاصله پس از پایان بازی به رختکن رفتند و به همه بازیکنان پاداش پیروزی دادند.

وی با اشاره به قضاوت دیدار دو تیم پرسپولیس و مس کرمان افزود: نسبت به مسعود مرادی نهایت احترام را دارم و اصلا هم نمی خواهم در مورد داوری صحبت کنم. فدراسیون فوتبال ارگان مافوق ماست و ما هیچکاری نمی توانیم انجام دهیم اما واقعا یک هیئت کارشناسی فیلم بازی را ببیند و قضاوت کند.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه نباید تماشاگران را از فوتبال زده کنیم، تصریح کرد: پرسپولیس تیم یک مملکت است و باید به خاطر طرفدارانش هم که شده به مشکلات این تیم رسیدگی شود. تماشاگران پرسپولیس در جریان بازی دیروز واقعا صبور بودند. البته ما جایی برای حرف زدن و دفاع از حقمان نداریم و فقط می توانیم پیش خدا درد و دل کنیم.

مصطفوی گفت: بالاخره اشتباهات داوری در هر مسابقه ای وجود دارد، ضمن اینکه اتفاقاتی هم رخ می دهد که داور در واکنش نسبت به آنها می تواند پنالتی را بگیرد یا نگیرد اما واقعا برای یک تیم چند بار چنین اتفاقی می افتد.

در ادامه نشست دیروز تیم پرسپولیس یکی از خبرنگاران حاضر نظرحسین هدایتی (رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس) که در نشست حضور داشت را را جویا شد. اما باز هم داریوش مصطفوی در این زمینه پاسخگو بود.

وی اظهارداشت: هدایتی استاد ماست و برای تیم زحمات زیادی کشیده اند. اتحاد و همدلی بین اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس تا داخل تیم بسط و گسترش پیدا کرده است. فقط می خواهم یک بار دیگر فیلم بازی را ببینید و بگوئید کدام تیم تا به حال اینچنین زیبا و تک ضرب بازی کرده است.

مصطفوی خاطرنشان کرد: من کارشناس نیستم اما با یک سوت اشتباه شیرازه تیم به هم می ریزد. کارشناس داوری باید در مورد اشتباهات بازی دیروز قضاوت کند هر چند که مطمئن هستم پنالتی های صد درصد پرسپولیس نادیده گرفته شد. دوست دارم مسعود مرادی هم پس از بازبینی فیلم بازی نظر واقعی خود را در این زمینه اعلام کند. اگر وی به پنالتی اعتقادی نداشت من هم حرفی ندارم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در ادامه با تاکید بر اینکه باید برای دفاع از حق تیم ها در مقابل اشتباهات داوری فکری اساسی کرد، گفت: اینکه در یک برنامه بگویند فلان صحنه پنالتی بود یا نه دردی از درد ما دوا نمی کند. ما در باشگاه پرسپولیس خواهان احقاق حقمان از کفاشیان، سازمان لیگ و عنایت هستیم. البته معتقدم باید تعامل برقرار شود.

وی تصریح کرد: به هیچ وجه قصد دخالت در کارکمیته داوران را ندارم. اما من هم بزرگ شده این مملکت هستم و همه از سابقه فعالیتم مطلع هستند. حرف من این است که نمی دانم جواب هواداران تیمم را به چه صورت بدهم.

مصطفوی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد کناره گیری پرسپولیس از لیگ برتر که از سوی فرخزادی مطرح شده بود گفت: فرخزادی پرسپولیس را دوست دارد. اما هیئت مدیره در این مورد باید با تشکیل جلسه تصمیم گیری کند. البته ما حتما به دیدارهای خود ادامه می دهیم و از عوامل فدراسیون فوتبال هم اطاعت می کنیم. اما آیا واقعا در این شهر بزرگ کسی نیست که به فریاد پرسپولیس برسد؟