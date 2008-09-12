دانشکده خبر شیراز دانشجو می پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، داوطلبان باید با مراجعه به باجه های پستی نسبت به خرید کارت اعتباری دارای نام کاربر و رمز عبور به منظور ورود به سیستم نرم افزاری ثبت نام اینترنتی و دریافت دفترچه راهنمای پذیرش در دوره های کاردانی علمی کاربردی پودمانی دانشگاه جامع اقدام کنند ضمن اینکه مهلت ثبت نام نیز تا دوشنبه 25شهریور ماه مشخص شده است.

مرکز آموزش علمی کاربردی دانشکده خبر شیراز که در سال 86 تاسیس شد در سه رشته خبرنگاری، روابط عمومی و عکاسی خبری با دو شیوه پودمانی و ترمی همه ساله دانشجو جذب می کند.

ظرفیت پذیرش در مرکز علمی کاربردی خبر شیراز به داوطلبان استانهای فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویر احمد و هرمزگان اختصاص دارد.

دوره های کاردانی علمی کاربردی پودمانی به مجموعه ای آموزشهای گسسته گفته می شود که در آن تخصصهای علمی یا مهارتهای شغلی در قالب پودمانهای مستقل به فراگیران آموزش داده می شود و در نهایت می تواند به صدور مدرک رسمی کاردانی منجر شود.

پذیرش دانشجو در شیوه ترمی نیز در دانشگاه جامع علمی و کاربردی جداگانه بوده و در زمان مقرر اطلاع رسانی می شود.